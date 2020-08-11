Son dakika haberi! BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,075093 -0,16 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,029599 -0,13 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,020032 -0,12 AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF 0,071681 -0,12 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,070235 -0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,054400 -0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,030070 -0,30 NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF 0,016279 -0,13 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,014392 -0,12 Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,020606 -0,09 NN Hay. Em. Stand. EYF 0,048167 -0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013546 -0,27 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,013127 -0,05 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,025490 -0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,031095 -1,03 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,049943 -1,03 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,051686 -1,03 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,049373 -1,03 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,046888 -1,03 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,062076 -0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)