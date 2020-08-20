Son dakika haberi: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,068800
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,037206
|-0,77
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,043740
|-0,61
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014081
|-1,29
|Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF
|0,020930
|-0,08
|NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF
|0,016294
|-0,06
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,030442
|-0,03
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. Gr. EYF
|0,073516
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,013114
|-0,32
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,026554
|-0,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,050403
|-1,00
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,030855
|-0,93
|Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF
|0,016392
|-0,91
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,052367
|-0,88
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,050265
|-0,85
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,062185
|-0,01