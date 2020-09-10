Son dakika haberi: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,048537 -0,18 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,08868 -0,15 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,085591 -0,14 Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,010788 -0,11 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,067545 -0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014462 -0,45 VEM Birinci Değişken EYF 0,042902 -0,23 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,020308 -0,12 VEM Pera 3 Değişken Grup EYF 0,01871 -0,11 VEM Pera 2 Değişken Grup EYF 0,020189 -0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,027396 -0,1 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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