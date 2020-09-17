Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,089484
|-0,12
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,086383
|-0,12
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,050632
|-0,06
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF
|0,080436
|0,00
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,018333
|-0,14
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,016176
|-0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,036682
|-0,58
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,024193
|-0,56
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,019818
|-0,49
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,027156
|-0,44
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,037654
|-0,41
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,018006
|-0,28
|Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF
|0,026996
|-0,23
|ZEM Değişken EYF
|0,022121
|-0,18
|VEM Dinamik Değişken EYF
|0,063347
|-0,17
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,068271
|-0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,025354
|-0,07
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,026255
|-0,02
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,025733
|-0,02
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 14:21 - Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi | BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika Ekonomi