Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,089484 -0,12 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,086383 -0,12 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,050632 -0,06 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF 0,080436 0,00 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018333 -0,14 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,016176 -0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,036682 -0,58 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024193 -0,56 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019818 -0,49 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,027156 -0,44 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,037654 -0,41 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,018006 -0,28 Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF 0,026996 -0,23 ZEM Değişken EYF 0,022121 -0,18 VEM Dinamik Değişken EYF 0,063347 -0,17 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,068271 -0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,025354 -0,07 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,026255 -0,02 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,025733 -0,02 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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