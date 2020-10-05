Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,043235 -0,61 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,037399 -0,43 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,036833 -0,27 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,062101 -0,23 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,089975 -0,21 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,100123 -0,33 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,166598 -0,25 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,116805 -0,24 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,092639 -0,21 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,013769 -0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,021073 -0,09 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,030352 -0,09 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,018566 -0,05 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,027851 -0,02 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,025892 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,046078 -0,57 Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,015371 -0,57 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,053948 -0,56 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,048829 -0,56 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,050486 -0,56 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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