Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,023381
|0,06
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,120314
|0,03
|Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF
|0,013938
|0,03
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF
|0,071083
|0,03
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,089581
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,067841
|0,60
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,047006
|0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,032908
|0,32
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014975
|0,29
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. Gr. EYF
|0,074987
|0,07
|VEM Temkinli Değişken EYF
|0,029430
|0,06
|Allianz Yaşam ve Em. Temk. Değ. EYF
|0,024519
|0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013014
|0,06
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,026335
|0,03
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,029890
|0,03
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,026390
|0,03
|VEM Katılım Dengeli Değişken EYF
|0,028431
|0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,053910
|0,09
|HEM Altın Katılım EYF
|0,032761
|0,05
|VEM Altın Katılım EYF
|0,055729
|0,03
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,053486
|0,02
|Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF
|0,017200
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,070256
|0,06
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,068550
|0,06
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,025016
|0,06
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,063382
|0,06
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,065463
|0,06
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi