BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,023381 0,06 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,120314 0,03 Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,013938 0,03 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,071083 0,03 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,089581 0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,067841 0,60 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,047006 0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,032908 0,32 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014975 0,29 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. Gr. EYF 0,074987 0,07 VEM Temkinli Değişken EYF 0,029430 0,06 Allianz Yaşam ve Em. Temk. Değ. EYF 0,024519 0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013014 0,06 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,026335 0,03 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,029890 0,03 Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,026390 0,03 VEM Katılım Dengeli Değişken EYF 0,028431 0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,053910 0,09 HEM Altın Katılım EYF 0,032761 0,05 VEM Altın Katılım EYF 0,055729 0,03 ZEM Altın Katılım EYF 0,053486 0,02 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,017200 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,070256 0,06 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,068550 0,06 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,025016 0,06 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,063382 0,06 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,065463 0,06 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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