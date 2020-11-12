Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF
|0,014096
|-2,17
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,075318
|-1,59
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,066589
|-1,57
|HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,049829
|-1,34
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,054009
|-1,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,017443
|-0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,043563
|-1,77
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,049925
|-1,40
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014671
|-2,59
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,032736
|-2,28
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,075554
|-1,25
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,126397
|-0,65
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,179560
|-0,49
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,029683
|-2,20
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,013662
|-1,03
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,029808
|-0,51
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,019141
|-0,32
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,026467
|-0,31
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,051930
|-3,34
|HEM Altın Katılım EYF
|0,031650
|-3,25
|VEM Altın Katılım EYF
|0,053868
|-3,22
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,051716
|-3,21
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,031380
|-3,18
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi... BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika Ekonomi