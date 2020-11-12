Son dakika haberi... BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika

Son dakika haberi... BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

12.11.2020 14:33
Son dakika haberi... BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Son dakika ekonomi haberi... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,014096 -2,17 Garanti Em. Hay. Değ.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,014096 -2,17
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,075318 -1,59
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,066589 -1,57
HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,049829 -1,34
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,054009 -1,32
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,017443 -0,13
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,043563 -1,77
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,049925 -1,40
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014671 -2,59
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,032736 -2,28
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,075554 -1,25
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,126397 -0,65
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,179560 -0,49
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,029683 -2,20
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,013662 -1,03
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,029808 -0,51
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,019141 -0,32
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,026467 -0,31
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,051930 -3,34
HEM Altın Katılım EYF 0,031650 -3,25
VEM Altın Katılım EYF 0,053868 -3,22
ZEM Altın Katılım EYF 0,051716 -3,21
NN Hay. Em. Altın EYF 0,031380 -3,18

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi... BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika Ekonomi


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