Son dakika haberi... BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,014096 -2,17 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,075318 -1,59 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,066589 -1,57 HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,049829 -1,34 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,054009 -1,32 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,017443 -0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,043563 -1,77 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,049925 -1,40 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014671 -2,59 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,032736 -2,28 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,075554 -1,25 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,126397 -0,65 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,179560 -0,49 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,029683 -2,20 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,013662 -1,03 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,029808 -0,51 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,019141 -0,32 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,026467 -0,31 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,051930 -3,34 HEM Altın Katılım EYF 0,031650 -3,25 VEM Altın Katılım EYF 0,053868 -3,22 ZEM Altın Katılım EYF 0,051716 -3,21 NN Hay. Em. Altın EYF 0,031380 -3,18 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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