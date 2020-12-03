Son dakika haberi... En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,83 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,56 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF" ve yüzde 0,43 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,075020 -0,83 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,019400 -0,56 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,029176 -0,43 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,020227 -0,34 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,057481 -0,32 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019440 -0,27 VEM Katkı EYF 0,019552 -0,26 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,020093 -0,25 ZEM Katkı EYF 0,020754 -0,25 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,020846 -0,25 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Maradona'ya adadığı gol sonrası Messi'ye ceza geldi

Yılbaşı çekilişinin son talihlisi zaman aşımına 28 gün kala ortaya çıktı

Asgari ücret görüşmeleri öncesi Türk-İş'ten gerilimi artıracak çıkış: Komisyon adil değil

Gizemi çözülemeyen metal monolit bu kez de Kaliforniya'da bulundu

Tuvaletini yapmak için girdiği mezarlıkta ölü bulundu

Bankayı soymak istedi, pişman olup polise teslim oldu

Vaka sayısının patladığı Adana için ürküten sözler: Boş sedye bile yok, morgların önünde kuyruklar oluştu

2 bin liraya satın aldığı traktöre gözü gibi bakıyor: Sesini duyan benim geldiğimi anlıyor