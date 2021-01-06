En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,45 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,33 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,09 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,054152 1,45 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,044730 1,33 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,016022 1,09 NN Hay. Em. Altın EYF 0,029990 1,06 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,048403 1,06 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,049742 1,05 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,047317 1,05 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,048328 1,05 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,053231 1,04 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,045240 1,03 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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