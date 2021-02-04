Son dakika haberi: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,052307 -0,15 Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,042919 -0,14 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,078670 -0,14 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,079002 -0,14 Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF 0,021043 -0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,013787 -0,41 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,020470 -0,03 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF 0,021177 -0,02 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,020353 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,046797 -0,56 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,044228 -0,56 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,044217 -0,56 NN Hay. Em. Altın EYF 0,027418 -0,55 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,043280 -0,55 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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