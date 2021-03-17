En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,74 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,34 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF" ve yüzde 0,27 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014266 -0,74 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,020140 -0,34 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,028812 -0,27 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,044798 -0,22 VEM Altın Katılım EYF 0,046535 -0,22 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,020677 -0,22 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,096230 -0,22 ZEM Altın Katılım EYF 0,044743 -0,21 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,042745 -0,21 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,043717 -0,21 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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