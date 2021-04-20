En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,62 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 2,60 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 2,02 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,063398 -2,62 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,066379 -2,60 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,051554 -2,02 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,098555 -2,02 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,097911 -2,01 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,039443 -1,96 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,027413 -1,96 VEM Hisse Senedi EYF 0,099053 -1,84 ZEM Hisse Senedi EYF 0,026325 -1,83 HEM Hisse Senedi EYF 0,025334 -1,83 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Genel Sağlık Sigortası prim borcu olanlar dikkat! 30 Nisan'a kadar ödeme yapanın faiz ve gecikme cezası silinecek

Attan düşen jokey Samet Erkuş'un durumu ciddiyetini korurken, ailesinin de yoğun bakım önünde acılı bekleyişi devam ediyor

Ceferin: UEFA organizasyonlarının Galatasaray gibi takımlara ihtiyacı var, açgözlüler büyüklüğünün nereden geldiğini bilmeli

Eşini sokak ortasında öldüren caninin cinayetten sonra avukatına attığı mesajlar ortaya çıktı

Yatılı kursta bitmeyen karantina isyanı! Aileler müftüden çocuklarını istedi

Kayıp atlarla ilgili tartışmaların odağındaki Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin MHP'den istifa etti

Hakkında işlem yapan polise isyan eden seyyar satıcı kadının cipi olduğu ortaya çıktı

Türk kulüplerine sürpriz çağrı: Gelin biz de kendi ligimizi kuralım