Son dakika haberi... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika

Son dakika haberi... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Son dakika habere göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,011125 0,14 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,011125 0,14
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,069186 0,10
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,042917 0,09
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,031629 0,08
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,072691 0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015450 0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032967 0,48
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,037867 0,16
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,035140 0,07
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,067619 0,03
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,020673 0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF 0,019997 0,32
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019788 0,20
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,020392 0,15
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019675 0,13
Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,020129 0,12
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,024685 0,30
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,019255 0,10
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,027738 0,10
Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,020539 0,09
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,031984 0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024269 0,02
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,068205 0,02
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,068868 0,02
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,029750 0,02
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,071224 0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 14:59 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi

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