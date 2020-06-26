Son dakika haberi... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF
|0,011125
|0,14
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,069186
|0,10
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,042917
|0,09
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,031629
|0,08
|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,072691
|0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015450
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,032967
|0,48
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,037867
|0,16
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,035140
|0,07
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,067619
|0,03
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,020673
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF
|0,019997
|0,32
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,019788
|0,20
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,020392
|0,15
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,019675
|0,13
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF
|0,020129
|0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,024685
|0,30
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,019255
|0,10
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,027738
|0,10
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,020539
|0,09
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,031984
|0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024269
|0,02
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,068205
|0,02
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,068868
|0,02
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,029750
|0,02
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,071224
|0,02