Son dakika haberi... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilerine göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,079902
|0,47
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,076402
|0,47
|Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF
|0,024220
|0,20
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,045623
|0,19
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,063703
|0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,018045
|0,69
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015602
|0,52
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,057786
|3,18
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,034257
|3,06
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,039398
|3,03
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,040985
|2,61
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,091064
|2,40
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,019996
|1,59
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,083210
|1,54
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,023972
|1,52
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,013898
|1,46
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,070999
|1,40
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,030544
|1,80
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,043453
|1,78
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,029287
|1,38
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,020332
|1,38
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,016199
|0,99
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,038358
|0,17
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,025689
|0,13
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,043557
|0,13
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,042016
|0,12
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,041755
|0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023445
|0,03
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,068345
|0,02
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024320
|0,02
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,067635
|0,02
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,063612
|0,02