Son dakika haberi... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika

Son dakika haberi... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Son dakika ekonomi haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilerine göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,079902 0,47 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilerine göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,079902 0,47
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,076402 0,47
Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF 0,024220 0,20
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,045623 0,19
NN Hay. Em. Değ. EYF 0,063703 0,18
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018045 0,69
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015602 0,52
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,057786 3,18
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,034257 3,06
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,039398 3,03
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,040985 2,61
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,091064 2,40
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,019996 1,59
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,083210 1,54
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,023972 1,52
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,013898 1,46
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,070999 1,40
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,030544 1,80
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,043453 1,78
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,029287 1,38
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,020332 1,38
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,016199 0,99
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,038358 0,17
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,025689 0,13
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,043557 0,13
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,042016 0,12
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,041755 0,12
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023445 0,03
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,068345 0,02
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024320 0,02
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,067635 0,02
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,063612 0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 15:09 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi
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