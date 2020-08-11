Son dakika haberi! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,120603 1,28 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,064668 1,26 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,045885 1,26 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,122056 1,25 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,082088 1,24 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017912 0,35 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015654 0,21 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,025261 1,51 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,026583 1,50 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,084713 1,42 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,113537 1,40 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,042704 1,30 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,020992 0,88 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,013180 0,85 Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,024940 0,83 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,094743 0,81 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,066842 0,71 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,043284 2,42 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,030392 2,39 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,028028 1,84 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,019471 1,84 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,027127 0,79 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023604 0,01 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,071863 0,01 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,064687 0,01 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,067911 0,01 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,068815 0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)