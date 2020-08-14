Son dakika haberi! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,082790
|1,21
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,085917
|1,19
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,047111
|1,15
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,063954
|1,07
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,048647
|1,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,043592
|0,95
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,037124
|0,33
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,110096
|1,03
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,157308
|0,89
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,087467
|0,88
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,030122
|0,73
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,096584
|0,57
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,026528
|0,44
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013469
|0,22
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,025460
|0,20
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,013129
|0,13
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,025722
|0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,015036
|1,81
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,029651
|0,62
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,047644
|0,61
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,044688
|0,61
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,049284
|0,60
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024515
|0,02
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,069532
|0,02
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,067169
|0,02
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,067958
|0,02
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,062128
|0,02