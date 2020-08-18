Son dakika haberi: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,086388 0,48 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,083223 0,47 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,067829 0,21 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,048627 0,15 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,053477 0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015790 0,18 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,085116 1,05 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,075170 0,74 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,075199 0,74 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,025610 0,71 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,130619 0,67 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,025868 0,88 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,030282 0,52 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,096473 0,51 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,022340 0,49 Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF 0,026250 0,45 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,026713 0,33 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,025535 0,13 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,018043 0,11 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,032357 0,09 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,027052 0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,049671 0,62 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,030367 0,59 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,016128 0,59 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,051488 0,57 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,049387 0,56 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,062179 0,03 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,068020 0,03 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,069595 0,03 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,022375 0,03 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,068222 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)