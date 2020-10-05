Son dakika haberi... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,094490 0,69 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,131864 0,42 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,130772 0,42 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,068207 0,42 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,089187 0,42 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,016586 0,15 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018692 0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,040781 0,33 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,095077 0,28 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,062941 0,22 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,104970 0,20 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,020567 0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar VEM Birinci Değişken EYF 0,044058 0,39 VEM Pera 3 Değişken Grup EYF 0,019146 0,32 Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF 0,020985 0,28 Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,056064 0,28 HEM Katılım Dinamik Değişken EYF 0,025837 0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,028359 0,40 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,048079 0,38 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,033802 0,38 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,026646 0,18 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,019125 0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,065003 0,09 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024841 0,09 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,069094 0,09 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,068071 0,09 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,030442 0,09 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Cepheden kaçan Ermeni ordusunun bıraktıkları silah ve mühimmatlar görüntülendi

Son Dakika: Yüz yüze eğitimin kapsamı genişletildi! 5 sınıfta daha okula başlıyor

Trump koronaya yakalanınca Paşinyan'ın planları suya düştü: Türkiye'nin Dağlık Karabağ'daki rolünü görüşeceklerdi

Fenerbahçe, Basel'den Kemal Ademi'yi kadrosuna kattı

PKK'dan kaçan genç kız, ekrana çıkıp yaşadıklarını anlattı: Defalarca tecavüze uğradım

Fransa içinde yeni bir devlet kurdular! Haçlı flamalarıyla bağımsızlık ilan ettiler

Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan Türkiye'ye yönelik boykot çağrısı

Star TV'de yayınlanan İyi Günde Kötü Günde dizisi için final yapıyor