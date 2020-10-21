Son dakika haberi... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,094240 0,40 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,090990 0,35 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,053160 0,27 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,072679 0,12 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,094635 0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,019391 0,29 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,017054 0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,068474 2,57 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,040494 0,95 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,039752 0,95 VEM Hisse Senedi EYF 0,086741 0,59 ZEM Hisse Senedi EYF 0,023011 0,59 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,023967 0,46 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,024416 0,40 VEM Pera 2 Değişken Grup EYF 0,021071 0,39 Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF 0,138248 0,38 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019683 0,35 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,050890 0,53 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,035775 0,51 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,026647 0,23 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,016691 0,17 Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,021164 0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,069190 0,03 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,063240 0,03 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,070794 0,03 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,022753 0,03 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,068374 0,03 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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