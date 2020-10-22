Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,079818
|0,21
|AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF
|0,073760
|0,20
|ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF
|0,020227
|0,19
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,050851
|0,19
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,068660
|0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,019393
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,069266
|1,16
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,074464
|0,22
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,031686
|0,20
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,134017
|0,19
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,029451
|0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,019762
|0,40
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,019374
|0,39
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,019637
|0,37
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,020018
|0,37
|BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF
|0,019618
|0,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,051251
|0,71
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,036013
|0,67
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,026720
|0,37
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,016730
|0,23
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,021205
|0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,070831
|0,05
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,069225
|0,05
|VEM Para Piyasası EYF
|0,065888
|0,05
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,026663
|0,05
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,030586
|0,04
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi