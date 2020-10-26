Son dakika haberi: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF
|0,106834
|1,79
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. D.B.A. EYF
|0,099720
|1,78
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,052163
|1,75
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,070430
|1,74
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,040312
|1,72
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,017062
|0,76
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,019330
|0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,046652
|2,57
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,040407
|2,13
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,040562
|0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,104300
|1,55
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,072264
|1,53
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,121825
|1,11
|VEM Birinci Değişken EYF
|0,045196
|1,07
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,096259
|1,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,029274
|1,74
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,013499
|0,30
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,051652
|0,29
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,029510
|0,24
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,036275
|0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,016018
|1,20
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,031738
|1,09
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,050849
|1,09
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,052832
|1,08
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,050935
|1,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,065395
|0,09
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024989
|0,09
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,068474
|0,09
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,073310
|0,09
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,070196
|0,09
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi