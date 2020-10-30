En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,60 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,32 ile "Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF" ve yüzde 0,29 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,067841 0,60 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,032908 0,32 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014975 0,29 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,053910 0,09 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. Gr. EYF 0,074987 0,07 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,023381 0,06 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013014 0,06 VEM Temkinli Değişken EYF 0,029430 0,06 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,070256 0,06 Allianz Yaşam ve Em. Temk. Değ. EYF 0,024519 0,06 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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