Son dakika! En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,37 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 1,66 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,94 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,046108 2,37 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,047892 1,66 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,076898 0,94 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,127776 0,85 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF 0,046780 0,70 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF 0,022431 0,68 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF 0,034918 0,68 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,029460 0,66 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,028087 0,66 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,085713 0,66 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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