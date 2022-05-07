Son dakika haberi: Beş yıl önce sevgilisini, şimdi de kocasını öldüren kadın tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Beş yıl önce sevgilisini, şimdi de kocasını öldüren kadın tutuklandı

07.05.2022 17:51
Son dakika haberi: Beş yıl önce sevgilisini, şimdi de kocasını öldüren kadın tutuklandı

Son dakika haberler: Aydın'ın Efeler ilçesinde beş yıl önce bıçakla sevgilisini, dün gece de tartıştığı kocasını aynı yöntemle kalbinden bıçaklayarak öldüren E.B. tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde beş yıl önce bıçakla sevgilisini, dün gece de tartıştığı kocasını aynı yöntemle kalbinden bıçaklayarak öldüren E.B. tutuklandı.

Olay, Cuma Mahallesi 209 Sokak üzerindeki bir apartmanın ikinci katında dün gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğukan Bağ ve karısı E.B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. İddiaya göre karısı tarafından kalbinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden 4 kez bıçaklanan Doğukan Bağ, ağır şekilde yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Doğukan Bağ, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Kocasını bıçakla öldüren E.B. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.B. adliyeye sevk edildi. Adliyeye hakim karşısına çıkartılan E.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beş yıl önce de sevgilisini bıçaklayıp öldürdüğü ortaya çıktı

Dün gece kocası Doğukan Bağ'ı acımasızca kalbinden bıçaklayıp öldüren E.B.'nin beş yıl önce de sevgilisi olduğu iddia edilen Tolga Arslan'ı (27) iş yerinde sırtından bıçaklayıp öldürdüğü ortaya çıktı. E.B.'nin üç yıl ceza evinde kaldıktan sonra iki yıl önce tahliye olduğu ve Doğukan Bağ ile evlendiği öğrenildi. - AYDIN

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Doğukan, Efeler, Aydın, Cuma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Beş yıl önce sevgilisini, şimdi de kocasını öldüren kadın tutuklandı - Son Dakika


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