Son dakika haberi... Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Bir son dakika haberine göre Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kuvvet ve kondisyon çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları ve streching ile başladı. Antrenmanın devamında 5'e 2 pas çalışması ve istasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak kondisyon çalışmaları gerçekleştirildi.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına bugün saat 17.00'de yapacağı idmanla devam edecek. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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