Son dakika haberi: Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, Şehmus Hazer transferinde Fenerbahçe ile anlaştı

Beşiktaş Kulübü, basketbol takımı oyuncularından Şehmus Hazer'in transferi konusunda Fenerbahçe Kulübü ile anlaştıklarını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Beşiktaş Icrypex Takımımızın sporcularından Şehmus Hazer'in transferi konusunda Fenerbahçe Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Şehmus Hazer'e kulübümüze hizmetleri nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
Kaynak: AA
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