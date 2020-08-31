Son dakika haberi! Beşiktaş'ın yeni transferi Francisco Montero, İstanbul'a geldi - Son Dakika

Son dakika haberi! Beşiktaş'ın yeni transferi Francisco Montero, İstanbul'a geldi

Gelen son dakika haberine göre Beşiktaş'ın Atletico Madrid'den 1 yıllığına kiraladığı 21 yaşındaki savunmacı Francisco Montero, İstanbul'a geldi.

Son dakika haberi! Beşiktaş'ın yeni transferi Francisco Montero, İstanbul'a geldi, System.String[]

Beşiktaş'ın Atletico Madrid'den 1 yıllığına kiraladığı 21 yaşındaki savunmacı Francisco Montero, İstanbul'a geldi. Genç defans, yarın sağlık kontrollerinden geçip resmi imzayı atacak.

Transfer çalışmalarını sürdüren ve savunmaya Atletico Madrid'den takviye yapan Beşiktaş, 21 yaşındaki savunmacı Francisco Montero'ya kavuştu. Atletico Madrid'den 1 yıllığına kiralanan Montero'yu İstanbul Havalimanı'nda siyah-beyazlı ekibin yetkilileri ve çok sayıda basın mensubu karşıladı. Yarın sağlık kontrollerinden geçecek olan Montero, ardından kendisini 1 yıllığına Beşiktaş'a bağlayan imzayı atacak. Atletico Madrid ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncu, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Deportivo forması giymiş ve 1'i Kral Kupası olmak üzere 31 maçta boy göstermişti.

(İHA)

Atletico Madrid, Beşiktaş, İstanbul, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 23:42 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Beşiktaş'ın yeni transferi Francisco Montero, İstanbul'a geldi - Son Dakika

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