Son dakika haberi... Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında 6 Temmuz Pazartesi günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas ve dar alanda top kontrolü çalışmasıyla devam eden antrenmanın, taktik programın yer aldığı uygulamalar ile yarım sahada oynanan çift kale maçın ardından tamamlandığı belirtildi.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.