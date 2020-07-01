Son dakika haberi | Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Son dakika haberi | Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gelen son dakika haberine göre Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 30. haftasında 6 Temmuz Pazartesi günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 30. haftasında 6 Temmuz Pazartesi günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcuların denge, kuvvet, pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol çalışması yaptığı antrenman, yarı sahada çift kale maçın ardından şut idmanıyla sona erdi.

Beşiktaş, yarın gerçekleştirilecek çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.

Kayserispor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 20:45 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberi | Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor
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