BEŞİKTAŞ'TA 7. KATTAN DÜŞEN KADIN HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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BEŞİKTAŞ'TA 7. KATTAN DÜŞEN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

03.03.2022 13:23
BEŞİKTAŞ'TA 7. KATTAN DÜŞEN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

BEŞİKTAŞ Ortaköy'de bulunan ünlü bir otelin 7'nci katındaki balkondan düşen Ebru Cızdan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

BEŞİKTAŞ Ortaköy'de bulunan ünlü bir otelin 7'nci katındaki balkondan düşen Ebru Cızdan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.  Eşi ile tartıştığı öğrenilen Özgür Aydoğan gözaltına alındı. Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu araştırılıyor.

Olay, saat 01.15 sıralarında Ortaköy Yıldız Mahallesi Ortaköy Salhanesi Sokak üzerindeki ünlü bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, bir hafta önce Almanya'dan gelen Ebru Cızdan(40), Özgür Aydoğan (42) çifti otelde kalmaya başladı. Dün akşam bir gece kulübünde eğlenen çift, tartışarak otele geldi. Burada da tartışmaya devam etti. Bir süre sonra gelen sese koşan görevliler, Ebru Cızdan'ın yerde yattığını gördü. Hemen sağlık ekiplerine haber verildi.  Yaralı kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ebru Cızdan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ebru Cızdan'ın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYORBeşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otelin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yüzünde tırnak izleri olan eşi Özgür Aydoğan gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Görgü şahitlerinin de ifadesine başvuran ekipler olayın cinayet mi yoksa düşme mi olduğunu araştırıyor.


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Alman turist, lüks otelin 7. katından düşerek yaşamını yitirdi Alman turist, lüks otelin 7. katından düşerek yaşamını yitirdi Yargı 23. Bölüm Fragman Yargı 23. Bölüm Fragman

İntihar, Cinayet, Aydoğan, Ortaköy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEŞİKTAŞ'TA 7. KATTAN DÜŞEN KADIN HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika


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