- Beşiktaş'ta eylemcilere polis müdahalesi
İSTANBUL - Beşiktaş'ta toplanarak Taksim'e çıkmak isteyen gruba müdahale etti.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda toplana bir grup Taksim'e çıkmak istedi. Grubun önü Beşiktaş'ta polis tarafından kesildi. Polis göstericilere dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu. Taksim'e çıkmakta direnen göstericilere müdahale edildi. Gözaltına alınan göstericiler polis merkezine götürüldü.
(YEŞ-HSE-ÖFA
Kaynak: İHA
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