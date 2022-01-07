Beşiktaş'ta haber alınamayan emekli albayı eve pencereden giren itfaiye kurtardı - Son Dakika

BEŞİKTAŞ'ta komşularının baktığı yalnız yaşayan, iki gündür haber alınamayan ve hasta olduğu öğrenilen emekli albay için itfaiye ekipleri seferber oldu. Emekli albayın evine pencereden giren ekipler, yaşlı adamı kurtardı. 71 yaşındaki adam ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Beşiktaş Vişnezade Mahallesi Şenlikdede Dere Sokak'ta yaşandı. Emekli albay olduğu öğrenilen 71 yaşındaki Tuncay Çalık evinde yalınız yaşıyordu. Komşularının yemek verdiği ve bakımlarını yaptığı Çalık'tan 2 gündür haber alamayan komşular polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Daha sonra haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri kapı açılmayınca eve pencereden girdi. Tuncay Çalık'ın yaşadığını gören itfaiye ekipleri sevinç yaşadı. Kapının açılmasıyla içeri giren sağlık ekipleri Çalık'a ilk müdahalede bulundu. Daha sonra sedye ile ambulansa taşınan Tuncay Çalık hastaneye kaldırıldı. Çalık'ın ayaklarındaki ciddi yaralar dikkat çekti. Tuncay Çalık'a zaman zaman yemek veren ve bakımlarını yapan koşusu "Zama zaman ben bakıyorum. Diğer komşular da bakıyor. Telefonla arıyor "Ben ölüyorum" diyor ama 2 gündür kapıyı açmıyordu" diye konuştu.