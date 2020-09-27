Son dakika haberi! Beşiktaş'ta iş merkezinde yangın - Son Dakika

Beşiktaş'ta bir iş merkezinin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Daha önce ATV ve Sabah gazetesinin bulunduğu Balmumcu'daki boş haldeki binanın çatı katında henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın nedeniyle Barbaros Bulvarı'nın Beşiktaş yönü trafik akışına kapatıldı. Bu nedenle toplu taşımayı kullanan vatandaşlar, araçlardan inerek yaya olarak yollarına devam etti.

İtfaiye ekipleri, yangını söndürmesinin ardından soğutma çalışması yaptı. Binada kimsenin olup olmadığını da kontrol eden ekipler daha sonra olay yerinden ayrıldı.

Trafik polisleri de yangın nedeniyle araç geçişlerine kapatılan Barbaros Bulvarı'nın Beşiktaş istikametini yeniden trafiğe açtı.