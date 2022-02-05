Beşiktaş'taki silahla yaralama olayı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde dün gece 3 kişinin silahla yaralandığı olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Bebek Mahallesi Cevdet Paşa Caddesi'ndeki restorana alınmayan kişinin, mekana tabancayla ateş açarak 3 kişiyi yaralaması güvenlik kamerasına yansıdı.
Kayıtlarda araçtan inen şüphelinin restorana silahla ateş ettiği ve ardından arabaya binerek olay yerinden kaçtığı görülüyor.
Kaynak: AA
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