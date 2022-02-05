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Beşiktaş'taki silahla yaralama olayı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Beşiktaş'taki silahla yaralama olayı güvenlik kamerasına yansıdı

05.02.2022 20:13

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde dün gece 3 kişinin silahla yaralandığı olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde dün gece 3 kişinin silahla yaralandığı olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Bebek Mahallesi Cevdet Paşa Caddesi'ndeki restorana alınmayan kişinin, mekana tabancayla ateş açarak 3 kişiyi yaralaması güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayıtlarda araçtan inen şüphelinin restorana silahla ateş ettiği ve ardından arabaya binerek olay yerinden kaçtığı görülüyor.

Beşiktaş'taki silahla yaralama olayı güvenlik kamerasına yansıdı
Beşiktaş'taki silahla yaralama olayı güvenlik kamerasına yansıdı
Beşiktaş'taki silahla yaralama olayı güvenlik kamerasına yansıdı

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İstanbul, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beşiktaş'taki silahla yaralama olayı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'taki silahla yaralama olayı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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