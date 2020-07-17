Son dakika haberi | Beşiktaş, taktik çalıştı - Son Dakika

Son dakika haberi | Beşiktaş, taktik çalıştı

Son dakika haberleri... Beşiktaş, pazar günü oynayacağı Fenerbahçe maçı öncesi bugün taktik çalışması gerçekleştirdi.

Beşiktaş, pazar günü oynayacağı Fenerbahçe maçı öncesi bugün taktik çalışması gerçekleştirdi.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu akşam Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. İdman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını, yarın saat 18.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

(İHA)

Fenerbahçe, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 20:08 Kaynak: İHA

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22:15
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