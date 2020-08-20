Son dakika haberi: Beşiktaşlı taraftarlar "Help Steps" ile yürüyerek kulübe para kazandıracak - Son Dakika

Son dakika haberi: Beşiktaşlı taraftarlar "Help Steps" ile yürüyerek kulübe para kazandıracak

Gelen son dakika haberlerine göre Beşiktaş Kulübü, "Bırakmam Seni" destek kampanyası çerçevesinde, iş birliği yaptığı dijital uygulama Help Steps ile yeni bir projeye imza attı.

Son dakika haberi: Beşiktaşlı taraftarlar

Beşiktaş Kulübü, "Bırakmam Seni" destek kampanyası çerçevesinde, iş birliği yaptığı dijital uygulama Help Steps ile yeni bir projeye imza attı.

Vodafone Park'ta gerçekleştirilen basın toplantısına Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve ikinci başkan Adnan Dalgakıran'ın yanı sıra Help Steps yetkilileri Erkut Venedik, Gözde Venedik, Beşiktaşlı Sanayici ve İşadamları Derneği (BESİAD) Başkanı Ahmet Münir Yaşar katıldı.

Tanıtımın açılış konuşmasını yapan Ahmet Nur Çebi, "Bırakmam Seni kampanyası ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bugün de yeni bir tanesini tanıtacağız. Devir teknoloji devri. Her şey telefonla, bir tuşla yapılabiliyor. Bu gördüğünüz proje BESİAD'ın öncülüğünde yapılmıştır. Beşiktaş'ın zor günlerinde olduğu süreci taraftarla beraber çözebileceğimizi söylemiştik. Doğru yolda olduğumuzu televizyon programında da gördüğünüz desteklerle Beşiktaş'ımızın başını öne eğmeyeceği bir düzene doğru yürüdüğümüzü görebildik. Taraftarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Projeye ilişkin bilgi veren Çebi, "Taraftarımızın atacakları her adım hem kendilerine sağlık kazandırabileceği gibi kulüplerine de gelir kazandıracak. Öncelikle taraftarımızın yürüyerek sağlıklı olmasını ve yürüyerek bize katkı vermesini diliyoruz." diye konuştu.

Siyah-beyazlı kulübün derneklerinin kampanyaya katkısına değinen Çebi, "Derneklerimizin bizim geldiğimiz sürecin başından beri çok büyük katkı verdiğini ifade etmek istiyorum. Derneklerimizin bu ve buna benzer projelerle katkı vereceklerine inanıyorum. Halen birkaç derneğimiz işin siyasetinde olsa da onları da hoş görüyoruz. Siyaseti bıraksınlar, Beşiktaş'a katkı vermeye baksınlar." şeklinde konuştu.

Çebi ayrıca "Ödül Senin" kampanyasında hız kesildiğini kaydederek taraftarlara, "Ayağa kalkıp hızlanmakta fayda var." dedi.

Dalgakıran: "Dijital projelerle taraftarımızla bütünleşeceğiz"

Siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı Adnan Dalgakıran da yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Kampanyaya verdiğiniz destekler için teşekkür ediyoruz. Şu ana kadar gayet başarılı bir şekilde devam ediyor. Bu çalışmalar da kampanyaya destek oluyor. Kulüplerin durumu giderek aşağı doğru düşüyor. Sayın Başkan'ın öncülüğünde yangını söndürmekle mücadele ederken aynı zamanda geleceği de kurmaya çalışıyoruz. Dijital projelerle taraftarımızla bütünleşeceğiz. Taraftarımız sistemin içine girecek. Çok sayıda projeyle camiamızı tanıştıracağız. Bu proje dijital platformdaki ilk ciddi çalışma olacak. Türkiye için de bu tür projelerin önemini biliyoruz. Normal bir yürüme de Beşiktaş'a kazanç olarak gelecek. Taraftarlarımızdan büyük bir katılım bekliyoruz. Kulübün elde edeceği gelir tamamen taraftarımıza bağlı. Yıl sonunda bu projeyle gelir 3 milyon da 50 milyon da olabilir. Bu projeye katılmak için para yatırmak gerekmiyor. Sadece maksimum 30 saniyelik bir reklam izlemeleri yeterli."

Help Steps yetkililerinden Gözde Venedik ise şunları aktardı:

"Help Steps üzerinden adım atarak iş yapıbilmekte. Bu bir sağlık platformu. Dünyada ilk defa bir spor kulübü, taraftarları kulüpleri için yürüyecekler. Taraftarlar attıkları adımlarla büyük ve sürekli bir destek sağlayacaklar. Taraftarların tek yapması gereken uygulamayı indirmek. Taraftarlar adımlarını kulübe bağışlayacaklar. İnanıyorum ki yıl sonuna kadar ciddi miktarda bağışlar toplanacaktır. İki taraf adına hayırlı olmasını diliyorum."

Mensah ve Oğuzhan Özyakup'tan taraftara mesaj

Anlaşmanın tanıtımına ayrıca siyah-beyazlı takımın futbolcularından Bernard Mensah ile Oğuzhan Özyakup, A takım malzeme sorumlusu ve aynı zamanda maraton sporcusu Erdal Erdem de katıldı.

Taraftarlardan uygulamayı indirerek destek beklediklerini belirten Oğuzhan Özyakup, "Futbolcular olarak maçlarda ve idmanlarda koşarak takıma katkı sağlamaya çalışıyoruz. Taraftarlarımız da yürüyerek katkı sağlayabilir. Elimizden ne geliyorsa camiamız için yapmamız gerekiyor." dedi.

PAOK maçına değinen Oğuzhan, "Kısa bir kamp dönemi oldu. Ağır idmanlar yaparak hazırlanıyoruz. Kesinlikle Şampiyonlar Ligi'ne katılmamız gerekiyor. Hem futbolcunun kariyerinde oynayabileceği üst düzey bir turnuva. Ligde de hedefimiz şampiyonluk olacak. Güzel bir oyuncu grubumuz var. Umarım hepimiz adına hayırlı bir sezon olur." diye konuştu.

Bu sezonki maç temposunda karşılaşmaların öğlen oynanması ile ilgili bir soruya cevap veren Oğuzhan, "Futbolcular idmandan çok maç yapmak ister. 3-4 günde bir maç oynamak güzel. Mağlubiyetten sonra ertesi gün bir maç daha ister futbolcu. Çoğu futbolcu öğle saatlerinde maç oynamayı arzular. Hem bütün gün maçı beklemiyorsunuz ve belli bir kitleye odaklanmıyorsunuz. Kadın-erkek herkes izleyebiliyor. Öğle saatlerinde maç yapmak güzel." ifadelerini kullandı.

Hollanda'dan iyi durumda döndüğünü belirten Oğuzhan Özyakup, "Takımdan ayrılmadan önceki dönemde bazı şeyler istediğim gibi olmadı. İki sene burada şampiyonluk gördüm, ondan önce de zor dönemler yaşadım. Hollanda'da tamamen sıfırlanıp geldim. 15 yaşında Hollanda'yı terk etmiştim. Yıllar sonra evde oldum. O dönem de pandemiye denk geldi. Sergen hocamla gitmeden önce görüşme olmuştu ama o an yapmam gereken oydu. Karşı tarafa da sözüm vardı. Kendime güvenim tam. Burada çok zor dönemler gördüm. Zirveyi gördüm, Şampiyonlar Ligi'nde büyük başarılar gördüm. Benim de Beşiktaş'ın da hedefi her zaman en yukarısıdır." şeklinde konuştu.

Mensah ise "Beşiktaş ailesine katıldığım için çok mutluyum. Bizler sahada koşarak takıma destekte bulunmaya çalışıyoruz. Taraftarlarımız da saha dışında destekte bulunsunlar." ifadesini kullandı.

PAOK maçı ile ilgili bir soruya cevap veren Mensah, "Adaptasyon sürecinde bana yardımcı olan tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu seviyede kalmak zor. En üst seviyede hedeflemiştim. Eleme için çalışmalar devam ediyor. Hepimiz Şampiyonlar Ligi oynamak istiyoruz. Kendime güveniyorum. Hazırım ama tercih hocamızın. Geleceğimizi Beşiktaş'ta görüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Beşiktaş'ı tercihi ve transfer süreci ile ilgili Mensah, "Türkiye'ye geldiğimden beri oynamak istediğim bir kulüpteyim. Sonuçta buradayım. Doğru yolu seçtiğim için mutluyum. Evimde olduğumu hissediyorum." şeklinde konuştu.

Beşiktaş Spor Kulübü, Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 17:11

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberi: Beşiktaşlı taraftarlar 'Help Steps' ile yürüyerek kulübe para kazandıracak - Son Dakika Spor
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