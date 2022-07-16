Son dakika haberi... Besni'de korkutan yangın - Son Dakika
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Son dakika haberi... Besni'de korkutan yangın

16.07.2022 21:22
Son dakika haberi... Besni'de korkutan yangın

Son dakika haber: Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Camuşcu köyünde bir evde çıkan yangın korkuya neden oldu.

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Camuşcu köyünde bir evde çıkan yangın korkuya neden oldu.

Yangın, Besni'ye bağlı Camuşcu köyünde Haceli Korkmaz'a ait evde çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını dumanlar yükselince çevredeki vatandaşlar fark etti. Durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olayı ilk olarak Çakırhayök Beldesi itfaiye ekibi müdahale etti. Daha sonra olay yerine gelen Besni Belediyesi itfaiye ekipleriyle birlikte yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangında evde bulunan eşyalar zarar görerek kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

YORUMLAR
500
Yangında ev kullanılmaz hale geldi Yangında ev kullanılmaz hale geldi Anız yangınında 1 kişi dumandan zehirlendi Anız yangınında 1 kişi dumandan zehirlendi
Kaynak: İHA

Adıyaman, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Besni'de korkutan yangın - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Besni'de korkutan yangın - Son Dakika
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