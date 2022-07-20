Son dakika haberi: BETON SU BORUSUNA ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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Son dakika haberi: BETON SU BORUSUNA ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

20.07.2022 12:31

Son dakika haberler... BURSA'da Haydar Atmaca'nın (30) kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarındaki beton su borusuna çarptı.

BURSA'da Haydar Atmaca'nın (30) kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarındaki beton su borusuna çarptı. Kazada Atmaca hayatını kaybederken, otomobilde bulunan Özgür A. ve Yunus T. ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 02: 30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Haydar Atmaca'nın kavşakta bilinmeyen nedenle kontrolünü kaybettiği 16 D 0957 plakalı otomobil, yol kenarında bulunan beton su borusuna çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Haydar Atmaca'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde bulunan Özgür A. ve Yunus T. ise ağır yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Atmaca'nın cansız bedeni ise olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Osmangazi, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: BETON SU BORUSUNA ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: BETON SU BORUSUNA ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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