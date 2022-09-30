Son dakika haberi! Beyaz eşya alma yöntemiyle 7 nakliyeciyi dolandıran şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Beyaz eşya alma yöntemiyle 7 nakliyeciyi dolandıran şüpheli tutuklandı

30.09.2022 19:11
Son dakika haberi! Beyaz eşya alma yöntemiyle 7 nakliyeciyi dolandıran şüpheli tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre KAYSERİ'de, nakliye işi yapan 7 kişiyi beyaz eşya alma yöntemiyle dolandıran T.A., polis ekiplerince yakalandı.

KAYSERİ'de, nakliye işi yapan 7 kişiyi beyaz eşya alma yöntemiyle dolandıran T.A., polis ekiplerince yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri'de yaşayan T.A., beyaz eşya alacağı bahanesiyle anlaştığı nakliyecileri alışveriş merkezlerinin önüne çağırdı. İş yerine giren T.A., bir süre sonra tekrar dışarı çıkıp, parasının eksik olduğunu, eve gittiğinde vereceğini belirterek, nakliyecilerden borç para istedi. T.A., nakliyecilerden para aldıktan sonra olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Nakliyecilerin ihbarı sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Bu kapsamda 7 nakliyeciyi dolandırdığı belirlenen T.A., adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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Kaynak: DHA

alışveriş, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Beyaz eşya alma yöntemiyle 7 nakliyeciyi dolandıran şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Beyaz eşya alma yöntemiyle 7 nakliyeciyi dolandıran şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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