Son dakika haberi... Beyaz gelinliğini giyen Girlevik Şelalesi ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor - Son Dakika

Son dakika haberi... Beyaz gelinliğini giyen Girlevik Şelalesi ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor

19.01.2021 11:36

Edinilen son dakika haberine göre Beyaz gelinliğini giyen Girlevik Şelalesi ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor Kar yağışı ile beyaza bürünerek adeta beyaz gelinliğini giyen Erzincan'daki Girlevik Şelalesi'nde seyrine doyumsuz manzaralar oluştu.

Beyaz gelinliğini giyen Girlevik Şelalesi ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor

ERZİNCAN - Kar yağışı ile beyaza bürünerek adeta beyaz gelinliğini giyen Erzincan'daki Girlevik Şelalesi'nde seyrine doyumsuz manzaralar oluştu.

Erzincan'da, doğal güzelliğiyle öne çıkan Girlevik Şelalesi'nde, bölgede yaşanan yoğun kar yağışının ardından kartpostallık manzaralar oluştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce tescillenen alanlar içerisinde yer alan Girlevik Şelalesi, 21 Ekim 2020 tarihinde "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescil edilmesinin ardından ziyaretçilerini cezbediyor.

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta yer alan Kalecik köyündeki 9 kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, ziyaretçilerine her mevsim ayrı güzellik sunuyor.

Kar yağışı ile beyaza bürünerek adeta gelinliğini giyen şelalede, hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesi nedeniyle 6-7 metre uzunluğunda buz sarkıtları oluştu.

Yazın serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle, kışın da kar ve buzla bütünleşen eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerin ilgisini çeken şelale, seyrine doyum olmayan görüntüler oluşturdu.

Şelaleyi ziyaret eden vatandaşlardan İsviçre'den Erzincan'a gelen Kazım Yaman, "Buranın çok güzel bir doğası var, şelale çok güzel görünüyor. Karın yağmasıyla da harika bir manzara oluştu. Herkesi bu güzelliği görmeyi tavsiye ederim, adeta görsel şölen sunan şelaleye gelen ziyaretçiler yazın ayrı güzel, kışın ayrı güzel bu eşsiz manzarayı herkesin gelip görmesi gerekir" dedi.

Tunceli'den şelaleyi görmek için gelen Hıdır Eren ise; "Bu şelalenin ilkbaharda ayrı bir güzelliği var, sonbaharda ayrı bir güzelliği var, gördüğünüz gibi kışın da bambaşka bir güzelliği var. Erzincan'da doğa harikası birçok yerler var. Kemaliye olsun, İliç olsun çok güzel yerler. Yalnız burası insana su sesiyle doğanın güzelliği özellikle kış aylarında daha çok huzur veriyor." diye konuştu.

Kuraklığın şelaleyi de etkilediğini belirten ve uzun süredir bu bölgede yaşayan Sibel Dinçer'de, "Erzincan'ın bu güzelliği herkese nasip olmaz. Lakin eskiden daha çok suyu vardı daha canlıydı. Eskisi gibi olmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Son dakika haberi... Beyaz gelinliğini giyen Girlevik Şelalesi ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor
Son dakika haberi... Beyaz gelinliğini giyen Girlevik Şelalesi ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor
Son dakika haberi... Beyaz gelinliğini giyen Girlevik Şelalesi ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor
Son dakika haberi... Beyaz gelinliğini giyen Girlevik Şelalesi ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor

Erzincan, Ekim, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haberi... Beyaz gelinliğini giyen Girlevik Şelalesi ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor - Son Dakika


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