Son dakika haberi: Beyaz Saray: Afganistan'dan askerlerimizi çekerken, diplomatik ve insani çalışmaları desteklemeyi sürdüreceğiz - Son Dakika

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, "Afganistan konusu, diplomatik bir çözüm gerektiriyor. Biz askerlerimizi çekerken bile diplomatik ve insani çalışmaları desteklemeyi sürdüreceğiz." dedi.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararı başta olmak üzere gündem maddelerini değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başkan Joe Biden'ın Afganistan'dan asker çekme takvimini bugün yapacağı konuşma ile açıklayacağını ve bu süreçte ulusal güvenlik ekibiyle iletişim halinde olduğunu vurgulayan Psaki, "Dünyadaki terör tehditleri artık daha dağılmış durumda, dünya çapına yayıldılar. Her şey değişti. 2021'de olanları 2001'deki zihniyet ile yapamayız." ifadesini kullandı.

Psaki, Afganistan'daki durumu NATO müttefikleri ve bölge ülkeleri ile görüştüklerinin altını çizerek, Afganistan'ın yeniden bir terör merkezi olmaması için bölgeyi yakından izlemeye devam edeceklerini aktardı.

Biden'ın Afganistan'dan çekilme noktasında fikrini değiştirip değiştirmeyeceğinin sorusuna Psaki, "Biden, bu kararı müzakereler sonucunda aldı. Tüm zor faktörleri göz önünde bulundurdu. Bugün konuşmasında açıklayacağı takvime bağlı kalacaktır." yanıtını verdi.

"11 Eylül'ün adaletini sağlamak"

Psaki, Afganistan'a 11 Eylül terör saldırısının ardından girdiklerini anımsatarak, "Afganistan'a bize 11 Eylül'de saldıranlara karşı adaleti sağlamak için gittik." dedi.

Biden'ın Afganistan'da askeri bir çözüme inanmadığına işaret eden Psaki, "Afganistan konusu, diplomatik bir çözüm gerektiriyor. Biz askerlerimizi çekerken bile diplomatik ve insani çalışmaları desteklemeyi sürdüreceğiz. Pakistan, Rusya, Çin, Hindistan, Türkiye gibi bölge ülkelerinden harekete geçmelerini isteyeceğiz." diye konuştu.

Psaki, Biden'ın Afganistan'dan tamamen çekilme tarihini neden 1 Mayıs'tan 11 Eylül'e çektiğinin sorulması üzerine "Biz bölgedeki diplomatik ortaklarımız ve askerlerimize fazladan zaman vermek istedik." ifadesini kullandı.

Taliban'ın bundan sonraki adımlarının ne olacağıyla ilgili soruya Psaki, "Taliban'ın taahhütlerini yerine getirmesini bekliyoruz. Taliban, Afganistan'ın dışlanmış bir ülke olmasına izin vermeyecektir. Bu bizim bakış açımız. Böyle davranmaları onların da çıkarına olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, Putin'e "yaptıklarının bir sonucu olacağını" söylemiş

Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün yaptığı telefon görüşmesini "yapıcı" olarak nitelendiren Psaki, "Putin'e, zor da olsa müzakereler yapmamız gerektiğini söyleyen Biden, endişelerini de dile getirmekten geri durmadı. Yaptıklarının bir sonucu olacağını söyledi." ifadesini kullandı.

Psaki, görüşmede, Rus Muhalif Aleksey Navalnıy meselesinin gündeme gelmediğine dair Rus tarafının açıklamasının anımsatılması üzerine "Biden'ın görüşmesinin detaylarına inmeyeceğim. Ancak Navalnıy'ın sağlığı ve iyiliği bizim için önemli. Daha önce Ruslara birçok kanaldan bu konudaki görüşümüzü ilettik." diye konuştu.

İran konusunda "diplomatik ilerleme" vurgusu

Psaki, İran Natanz'daki uranyum zenginleştirme tesisine yönelik sabotajın kaynağına yönelik herhangi bir yorumdan kaçınırken, "Biz diplomatik görüşmelerin, dolaylı bir yoldan bile olsa en doğru yol olduğuna inanıyoruz. Yarın Viyana'daki görüşmeler devam edecek. Bunun uzun bir süreç olacağını biliyorum ancak yine de iyiye işaret." değerlendirmesinde bulundu.

Başkent Washington DC'nin eyalet olmasına yönelik tartışmalara Biden'ın destek verip vermediğine yönelik soruya "Biden, Washington DC'nin eyalet olmasını destekliyor, önüne bu konuda bir yasa tasarısı gelirse memnuniyetle imzalar." yanıtını verdi.