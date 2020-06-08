Son dakika haberi... Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesi açıklaması - Son Dakika

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın, telefonda Libya, Suriye ve Doğu Akdeniz dahil olmak üzere önemli ikili ve bölgesel konuları görüştüğünü duyurdu.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın bugün bir telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

Görüşmede iki liderin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yenilmesi ile ABD ve Türkiye'nin ekonomilerinin tekrar faaliyete geçmesi için son çabaları ele aldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Erdoğan ve Trump, Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz dahil olmak üzere kritik ikili ve bölgesel konuları görüştü." ifadesine yer verildi.