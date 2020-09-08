Son dakika haberi | Beykoz'da dükkan ve mağazalara yönelik koronavirüs denetimi - Son Dakika

Son dakika haberi | Beykoz'da dükkan ve mağazalara yönelik koronavirüs denetimi

Son dakika gündem haberine göre Beykoz'da koronavirüs tedbirleri kapsamında zabıta ve polis ekipleri dükkan, market, berber ve mağazalarda denetim gerçekleştirdi.

Son dakika haberi | Beykoz'da dükkan ve mağazalara yönelik koronavirüs denetimi, System.String[]
Beykoz'da koronavirüs tedbirleri kapsamında zabıta ve polis ekipleri dükkan, market, berber ve mağazalarda denetim gerçekleştirdi. Vatandaşların sosyal mesafe ve maske kurallarına uyup uymadıkları kontrol edilirken, denetime Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli de katıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda İstanbul Valiliği'nin koordinasyonunda ilçelerde koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor. Bu kapsamda Beykoz'daki işletmelere yönelik denetimler yapıldı. Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli'nin de katıldığı denetim kapsamında dükkanlar, marketler, berberler ve mağazalarda sosyal mesafe ile birlikte maske kontrolleri yapıldı. Kaymakam Çiçekli, vatandaşlara koronavirüs kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

"ÖZEL EKİPLER OLUŞTURDUK"

Koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerin aralıksız devam ettiğini belirten Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, şunları söyledi: "Bütün sahaları denetliyoruz. Parklar, bahçeler, restoranlar, alışveriş merkezleri, bunların hepsi için ayrı özel ekipler oluşturduk. Eğer restoranlar denetleniyorsa gıda mühendislerimiz, ilçe tarım müdürlüğü ekiplerimiz, zabıta ekiplerimiz, polis ekiplerimiz eşlik ediyor. Her gün sahayı belirliyoruz ve buralarda denetime çıkılıyor. Park, bahçe ve düğün salonlarımızda zabıta ve polis ekiplerimizle ortak çalışma yapıyoruz. İçişleri Bakanlığımızın diğer birimlerinde bulunan memurlarımız da sahada. Onlarla da denetimler yapıyoruz. Mahalle muhtarlarımız da maskesiz dolaşan, pozitif çıkan ama dışarıda gezenleri bize bildiriyor. İnternet üzerindeki sistemimize de ihbarlar geliyor. Vatandaşlarımız bütün kanalları kullansınlar. Kurallara riayet etmeyenleri bize bildirsinler."


- İstanbul

Koronavirüs, Zabıta, Beykoz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 13:04 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Beykoz'da dükkan ve mağazalara yönelik koronavirüs denetimi - Son Dakika

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