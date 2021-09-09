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Son dakika haberi... Beykoz'da engellileri darbeden 2 sanığın yargılandığı dava ertelendi - Son Dakika

Son dakika haberi... Beykoz'da engellileri darbeden 2 sanığın yargılandığı dava ertelendi

09.09.2021 17:15
Son dakika haberi... Beykoz'da engellileri darbeden 2 sanığın yargılandığı dava ertelendi, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Beykoz'da engelli vatandaşları darbettiği gerekçesiyle biri tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Beykoz'da engelli vatandaşları darbettiği gerekçesiyle biri tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Beykoz 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Oğuzhan Arıcı ile tutuksuz sanık Musa Sezer ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada, müştekiler Beykoz Engelliler Derneği Başkanı Hasan Polat ile Volkan Gider de hazır bulundu.

Savunması alınan tutuklu sanık Arıcı, olay günü evine giderken müşteki Polat'ı gördüğünü, yanına giderek karşısına oturduğunu söyledi.

Arıcı, Polat'ın yanında baston gördüğünü belirterek, "Bastonla bana vuracağını düşündüm. Bu nedenle bastonu alarak kendisine vurmaya başladım. Müşteki Volkan Gider'in tekerlekli sandalyesi benim ayağımın arkasına değince bana saldıracağını düşündüm. Daha doğrusu birisinin bana vuracağını düşündüm. Bu nedenle 2-3 tane tokat attım. Video kayıtlarını ben izledim. Kendimden çok utandım. Bu olaydan dolayı çok özür diliyorum." dedi.

Tutuksuz sanık Sezer ise olay günü hiç bir şey yapmadığını, hiç birine fiziksel temasının olmadığını savundu.

Olayda ayrılsınlar diye tüple masaya vurduğunu öne süren Sezer, "Tüp büfede vardı. Oğuzhan Arıcı'nın elinden 2 sefer sopayı alan benim. Büfeciyi de oyalamadım. Hatta barışalım diye kendi yaptığım bastonlardan mağdurlara gönderdim. Oğuzhan Arıcı ilk önce bana ait tezgaha gelmişti. Suçta kullandığı bastonu benim tezgahımdan almış olabilir ancak bilmiyorum." diye konuştu.

Duruşmada daha sonra olay anına ilişkin görüntü kayıtları izlendi.

Görüntülere ilişkin diyecekleri sorulan Müşteki Gider, "Görüntüler açıktır. Bize yardım etmeselerdi biz şu anda burada olmayacaktık." dedi.

Müştekiler Hasan Polat, Volkan Gider ve Osman Odabaş'ın avukatı Elçin Cemre Şencan da şunları söyledi:

"Kamera kayıtlarında sanık Musa Sezer'in olayın başında diğer sanık Oğuzhan Arıcı'yı engellemeye çalışmakta ise de daha sonra engellemeyi kesmiş ve büfe önünden tüp alarak neredeyse Hasan Polat'a gelecek şekilde masanın üzerine savurmuştur. Sanık Oğuzhan Arıcı olay yerine üstsüz ve sopa ile diğer sanık Musa Keser ile birlikte geldiği kamera kayıtlarından görünmektedir. Müvekkilimizin bedenen engelli olduğu gözetildiğinde sanık Oğuzhan'ın eylemi yaralama fiilini aşan, kasten öldürmeye giden bir eylemdir. Olay yerine kısa sürede polisin gitmesi ile kasten öldürme suçu teşebbüs aşamasında kalmıştır. Sanığın müşteki Hasan Polat'ı korumak isteyen diğer müştekileri de kasten yaraladığı açıkça görünmektedir."

Görüntü kayıtlarına ilişkin söz verilen sanık Oğuzhan Arıcı, "Gördüğüm kadarıyla ben gerçekten büyük bir terbiyesizlik yapmışım, ayıp etmişim. Yazık, günah." ifadelerini kullandı.

Diğer sanık Musa Sezer ise sanık Arıcı'nın elindeki bastonun kendi dükkanından alındığını görüntüleri izleyince fark ettiğini söyledi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Oğuzhan Arıcı'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Oğuzhan Arıcı'nın 21 Haziran'da elindeki sopla ile Beykoz Engelliler Derneği Başkanı Hasan Polat'ı yaraladığı, arkadaşlarını kurtarmak için yanına giden engelliler Osman Odabaş ve Volkan Gider'i de darbettiği anlatılıyor.

İddianamede, diğer sanık Musa Sezer'in de sanık Arıcı ile fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiği belirtilerek, Arıcı'nın, müştekileri darbederken hakarette bulunduğu, "Hepinizi öldüreceğim." diyerek tehdit ettiği, sanık Sezer'in de müştekilere yönelik hakaret içerikli sözler söylediği kaydediliyor.

İddianamede, tutuklu sanık Arıcı'nın "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı silahla kasten yaralama", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından üçer kez 1 yıl 3 ay 15 günden 5 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep ediliyor.

Diğer sanık Sezer'in de "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı basit yaralama" ve "hakaret" suçlarından üçer kez 9 aydan 3 yıl 6 aya kadar cezalandırılması iddianamede isteniyor.

Asliye Ceza Mahkemesi, Hasan Polat, Hakaret, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Beykoz'da engellileri darbeden 2 sanığın yargılandığı dava ertelendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Beykoz'da engellileri darbeden 2 sanığın yargılandığı dava ertelendi - Son Dakika
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