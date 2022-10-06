Edinilen bilgiye göre, Yenidoğan- Mecidiyeköy hattında yolcu taşıyan 622 sefer numaralı İETT otobüsünün motoru, saat 07.30 sıralarında TEM Otoyolu Kavacık Mevkii'nde birden alev aldı. Otobüsten yükselen dumanları fark eden otobüs sürücüsü, aracı durdurarak yolcuları tahliye etti. Otobüs içerisinde yoluculuk yapan vatandaşlar ise yangın tüpleriyle yangına müdahale ederken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: İHA

İETT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi | Beykoz'da İETT otobüsü alev aldı... Yangına müdahale vatandaşlardan geldi - Son Dakika

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