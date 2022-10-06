Son dakika haberi | Beykoz'da İETT otobüsü alev aldı... Yangına müdahale vatandaşlardan geldi - Son Dakika
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Son dakika haberi | Beykoz'da İETT otobüsü alev aldı... Yangına müdahale vatandaşlardan geldi

06.10.2022 12:13

Son dakika haberler: Beykoz'da İETT otobüsü alev aldı.

Beykoz'da İETT otobüsü alev aldı... Yangına müdahale vatandaşlardan geldi

İSTANBUL - Beykoz'da seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın vatandaşlar tarafından güçlükle söndürülebildi. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Yenidoğan- Mecidiyeköy hattında yolcu taşıyan 622 sefer numaralı İETT otobüsünün motoru, saat 07.30 sıralarında TEM Otoyolu Kavacık Mevkii'nde birden alev aldı. Otobüsten yükselen dumanları fark eden otobüs sürücüsü, aracı durdurarak yolcuları tahliye etti. Otobüs içerisinde yoluculuk yapan vatandaşlar ise yangın tüpleriyle yangına müdahale ederken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Yolcular aynı yönde ilerleyen başka bir otobüste binerek yollarına devam etti.

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Kaynak: İHA

İETT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Beykoz'da İETT otobüsü alev aldı... Yangına müdahale vatandaşlardan geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Beykoz'da İETT otobüsü alev aldı... Yangına müdahale vatandaşlardan geldi - Son Dakika
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