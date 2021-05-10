Son dakika haberleri: Beykoz'da imalathanede yangın çıktı - Son Dakika

Beykoz'da bir apartmanın bodrum katındaki imalathane tamamen yandı.

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın bodrum katında faaliyet gösteren imalathanede yangın çıkması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye, atölyedeki yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonucu atölye ve deposundaki malzemeler kullanılamaz hale geldi.