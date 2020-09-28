Beykoz'da komşuların sopalı kavgası kamerada - Son Dakika

BEYKOZ'da komşuların sopalı kavgası kameraya yansıdı.

Beykoz Merkez Mahallesi'nde olay dün meydana geldi. Bitişik iki evin sahipleri arasında yer işgali iddiasıyla tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü. 45 yaşındaki Gülbahar Cevizci ile çocukları, komşularının sopalı saldırısına uğradı. O anlar kameralara yansırken kavga çevredekilerin müdahalesiyle son buldu. Tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.