(Havadan görüntülerle) BEYKOZ'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN-2 - Son Dakika

-Yangına helikopterle müdahale ediliyor.

İlkay DİKİCİ/ BEYKOZ'da Anadolu Hisarı'nda ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ederken, yükselen dumanlar birçok ilçeden görülüyor. Öte yandan yangına havadan da müdahale ediliyor. Yangın söndürme helikopteri çalışmalara havadan katılıyor.