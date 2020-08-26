SALDIRGANLAR KAÇTI
Silah sesleri üzerine çevrede panik yaşanadı.Olayı gören vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevkedildi.Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken,başından yaralanan Dursun Ali İ.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevrdeki vatandaşları uzaklaştırdı. Kamera ve görgü tanığı çalışması yapan polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Bir görgü tanığı "Bir anda arabayla girdiler içeri. Arabadan inip peş peşe ateş etmeye başladı. Silah tutukluk yapınca burada yine tartışmaya başladı. Abi kardeşi bacağından vurdular. Kafasından vurulanın durumu ağırdı. 5-6 kişilk bir gruptu.Sonra kaçıp gittiler " diye konuştu.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.