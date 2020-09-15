Son dakika haberi... Beykoz'da trafikte tehlikeli hareketler kamerada - Son Dakika

Beykoz'da trafikte tehlikeli hareketler kamerada

Beykoz'da trafiği tehlikeye sokan düğün konvoyu kameralara yansıdı

İSTANBUL - Beykoz, Polonezköy yolunda trafiği tehlikeye düşüren düğü konvoyu anbean kameraya yansıdı.

Araç şoförlerinin tehlikeli hareketleri trafiğin akışına engel oldu. Ana yol üzerinde bir panelvan ticari araç ile otomobilin zikzak yapması dikkat çekti. Yol boyunca zikzak çizen araçlar trafiği de tehlikeye soktu. Dakikalarca tehlikeli manevralar yapmaya devam eden konvoy bir süre sonra gözden kayboldu.